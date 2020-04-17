Старт вечерних торгов на Московской бирже перенесли на 22 июня

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московская биржа перенесла старт вечерних торгов на рынке акций на 22 июня 2020 г. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"Старт вечерней торговой сессии на рынке акций по просьбам участников рынка перенесен на 22 июня. Вечерние торги будут проходить с 19:00 до 23:50 мск", - отмечается в сообщении.

Ранее запуск вечерних торгов на рынке акций планировался на конец мая 2020 года.

Отмечается, что на начальном этапе на торгах будут доступны 25 наиболее ликвидных ценных бумаг из состава индекса Мосбиржи. При этом до конца года к торгам будут допущены все 38 акций, входящих в индекс.