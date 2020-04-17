Число участников рынка Хайнаня на конец февраля превысило 940 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 17 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань достигла значительных результатов за два года продвижения строительства пилотной зоны свободной торговли. Как сообщила газета "Хайнань жибао", к концу февраля этого года число участников рынка в регионе достигло 940 тыс.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о строительстве на острове пилотной зоны свободной торговли. Цель проекта - вовлечение провинции в процесс глобализации, а также повышение ее инвестиционной привлекательности.

Как отмечает "Хайнань жибао", в течение прошлого года в провинции было создано 338 новых предприятий с привлечением иностранного капитала, что в два раза превышает показатель 2018 года. При этом фактическое использование иностранных инвестиций составило $1,5 млрд, что также в два раза больше в годовом выражении.

В материале подчеркивается, что особое внимание власти уделяют "зеленому" развитию острова. Так, 12 ключевых отраслей промышленности Хайнаня полностью отвечают требованиям экологичного производства и защиты окружающей среды. Их вклад в экономический рост региона превышает 67%. Провинция также продвигает развитие высоких технологий: в 2019 году на острове было создано свыше 560 новых предприятий высокотехнологичной отрасли.

Издание отмечает, что за два года провинция Хайнань привлекла более 83 тыс. талантливых специалистов, при этом свыше 7,7 тыс. прибыли из-за рубежа. Подчеркивается, что строительство пилотной зоны свободной торговли положительно сказывается и на ликвидации бедности в регионе. К концу 2019 года показатель для сельских районов провинции снизился до 0,01% с 0,79% в 2018 году.

Согласно плану китайских властей, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.