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Минэнерго включило 97 компаний в список системообразующих предприятий ТЭК

Как сообщили в ведомстве, одним из критериев включения в список является доминирующее положение на рынке и внедрение критически важных технологий

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минэнерго сформировало список системообразующих предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса, в него вошли 97 организаций, в том числе все крупнейшие компании нефтегазового сектора, следует из сообщения министерства.

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Так, в списке значатся "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл" и другие крупные компании.

Одним из критериев включения в список является доминирующее положение на рынке и внедрение критически важных технологий. Из всего списка четыре организации расположены в Крыму.

"Критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли. Всего в перечень были включены 97 организаций", - сказано в сообщении.

Окончательное решение о включении организаций в перечень принимается правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

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