"Газпром нефть" обеспечит бесплатное техобслуживание автомобилей скорой помощи

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" предоставила возможность автомобилям скорой помощи бесплатно проходить техобслуживание на станциях G-Energy Service в 27 регионах России, сообщает компания.

"На сегодняшний день бесплатный сервис для автопарков скорой медицинской помощи доступен на 73 станциях техобслуживания G-Energy Service в Ханты-Мансийском автономном округе, Московской, Омской, Оренбургской, Томской областях и еще в 22 регионах России. Подбор моторных масел и расходных материалов осуществляется индивидуально под каждый тип двигателя", - говорится в сообщении.

G-Energy Service - это совместный проект "Газпром нефти" с малым и средним бизнесом, объединивший компанию, дистрибьюторов и региональные станции техобслуживания. В работе сервисных станций применяются автомобильные масла G-Energy производства "Газпромнефть - смазочные материалы".

Компания реализует программу "Антивирус" по противодействию распространению коронавируса, которая основана на определении ключевых рисков и установке барьеров на пути распространения вируса.

В рамках программы "Газпром нефть" начала безвозмездно заправлять топливом медицинские службы Омской области, Ноябрьска и Муравленко, а также автомобили волонтеров, которые доставляют необходимые продукты для граждан старшего возраста.