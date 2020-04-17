App Store и Google Play могут обязать блокировать приложения с пиратским контентом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Агрегаторы приложений (в частности, App Store и Google Play) будут обязаны по требованию Роскомнадзора ограничивать доступ к мобильным приложениям, нарушающим авторские и смежные права, если их владельцы самостоятельно не удалили незаконный контент. Такие нормы содержатся в тексте поправок ко второму чтению законопроекта 2018 года, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно предлагаемым изменениям, Роскомнадзор направляет "владельцу информационного ресурса, на котором размещено программное приложение" уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования программного приложения и его владельца с требованием принять меры по ограничению доступа к незаконной информации.

В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления такие информресурсы будут обязаны сообщить владельцу программного приложения о необходимости "незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских и (или) смежных прав" или информации для их получения через интернет, распространяемым без разрешения правообладателя или иного законного основания. Владельцы приложений в свою очередь должны в течение одного рабочего дня выполнить указанные требования.

В тексте поправок также говорится, что в случае отказа или бездействия владельца программного приложения владелец информационного ресурса обязан ограничить доступ к соответствующему программному приложению не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Первоначальная редакция возлагала обязанность по ограничению доступа к пиратскому контенту только на владельцев сайтов, самих приложений, а также операторов связи. Если агрегатор приложений откажется это делать, принять меры должен будет оператор связи в соответствии с требованиями Роскомнадзора.

Автором поправок выступил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, который является одним из разработчиков самого документа. В четверг поправки были одобрены профильным думским комитетом.

Законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права, был внесен в Госдуму в феврале 2018 года и в июле того же года прошел первое чтение, после чего его доработка ко второму затянулась более чем на полтора года.