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Более 33 млрд рублей потребуется дополнительно на выплаты пособий по безработице

Размер пособия составит 12 130 рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Порядка 33,3 млрд рублей потребуется дополнительно на обеспечение выплаты пособий по безработице в размере 12 130 рублей.

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ, опубликованном 17 апреля.

"На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время для граждан, которые в текущей ситуации теряют работу, введены дополнительные меры поддержки. В частности, увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. рублей до уровня прожиточного минимума 12 130 рублей. Для граждан, потерявших работу после 1 марта и зарегистрировавшихся в качестве безработных, предусмотрена выплата пособия в максимальном размере в течение трех месяцев - апрель, май, июнь. Безработные граждане, воспитывающие детей, получат дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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