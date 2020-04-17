Матвиенко: Совет палаты создал рабочую группу по аудиту законов с учетом пандемии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совет палаты принял решение о создании рабочей группы по ревизии законодательства РФ с учетом пандемии.

"Сегодня на заседании Совета палаты принято решение о создании рабочей группы, которая будет вести своего рода аудит российских законов под этим углом зрения [с учетом пандемии]. Будет дано поручение комитетам Совета Федерации в сфере своей компетенции рассмотреть первоочередные направления и направить на них усилия в законотворческой работе", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в пятницу.

Она сообщила, что координировать эту работу будет вице-спикер Николай Федоров.

По мнению спикера СФ, тенденции, которые предстоит анализировать членам рабочей группы, "просматриваются вполне отчетливо". Среди них Матвиенко назвала донастройку трудового законодательства с учетом возможностей цифровых коммуникаций, совмещения дистанционной работы с работой в офисе, проработку форм дистанционного образования.

Также она заявила о необходимости перехода страны к новым экологическим стандартам, оперативного определения критериев эффективной публичной власти. "Я затронула лишь некоторые вопросы, которые встанут после завершения эпидемии", - сказала председатель верхней палаты парламента.