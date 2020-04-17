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Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко: Совет палаты создал рабочую группу по аудиту законов с учетом пандемии

Председатель Совета Федерации отметила, что будет дано поручение комитетам в сфере своей компетенции рассмотреть первоочередные направления и направить на них усилия в законотворческой работе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совет палаты принял решение о создании рабочей группы по ревизии законодательства РФ с учетом пандемии.

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"Сегодня на заседании Совета палаты принято решение о создании рабочей группы, которая будет вести своего рода аудит российских законов под этим углом зрения [с учетом пандемии]. Будет дано поручение комитетам Совета Федерации в сфере своей компетенции рассмотреть первоочередные направления и направить на них усилия в законотворческой работе", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в пятницу.

Она сообщила, что координировать эту работу будет вице-спикер Николай Федоров.

По мнению спикера СФ, тенденции, которые предстоит анализировать членам рабочей группы, "просматриваются вполне отчетливо". Среди них Матвиенко назвала донастройку трудового законодательства с учетом возможностей цифровых коммуникаций, совмещения дистанционной работы с работой в офисе, проработку форм дистанционного образования.

Также она заявила о необходимости перехода страны к новым экологическим стандартам, оперативного определения критериев эффективной публичной власти. "Я затронула лишь некоторые вопросы, которые встанут после завершения эпидемии", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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