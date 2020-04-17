Совфед одобрил закон об эксперименте по внедрению искусственного интеллекта в Москве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве.

Документом, внесенным в Госдуму первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и членом думского комитета по госстроительству и законодательству Ириной Белых, предусматривается проведение в столице эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года специального правового регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента - пять лет.

Условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством. Принять участие в эксперименте смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели из специального реестра. Попасть в реестр можно будет на основании заявки.

Как уточняется в сопроводительных документах, статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта и (или) отдельных товаров (работ, услуг) на их основе.

Документом также предполагается создание координационного совета экспериментального правового режима "в целях формирования стратегических направлений и механизмов реализации" эксперимента. По результатам проведения эксперимента координационный совет должен подготовить и представить правительству РФ предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство РФ.

Кроме того, устанавливается право участников эксперимента на обработку обезличенных персональных данных на основании соглашения с Роскомнадзором. Разработчики законопроекта обосновывают такую меру целями "повышения эффективности государственного или муниципального управления".