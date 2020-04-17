{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед одобрил закон об эксперименте по внедрению искусственного интеллекта в Москве

Эксперимент будут проводиться в течение пяти лет

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве.

Документом, внесенным в Госдуму первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и членом думского комитета по госстроительству и законодательству Ириной Белых, предусматривается проведение в столице эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года специального правового регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента - пять лет.

Условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством. Принять участие в эксперименте смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели из специального реестра. Попасть в реестр можно будет на основании заявки.

Как уточняется в сопроводительных документах, статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта и (или) отдельных товаров (работ, услуг) на их основе.

Документом также предполагается создание координационного совета экспериментального правового режима "в целях формирования стратегических направлений и механизмов реализации" эксперимента. По результатам проведения эксперимента координационный совет должен подготовить и представить правительству РФ предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство РФ.

Кроме того, устанавливается право участников эксперимента на обработку обезличенных персональных данных на основании соглашения с Роскомнадзором. Разработчики законопроекта обосновывают такую меру целями "повышения эффективности государственного или муниципального управления".

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияБелых, Ирина Викторовна
Реклама на ТАСС
Совфед одобрил закон об аренде производственных зданий учреждений ФСИН без торгов
В законе отмечается, что это расширит возможности по привлечению осужденных к труду
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС