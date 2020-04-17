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Биржевые индексы в США демонстрируют уверенный рост на ожиданиях восстановления экономики

Индекс Dow Jones вырос до отметки в 24 053 пункта, индекс S&P 500 вырос до 2 850 пунктов, индекс Nasdaq поднялся до 8 643 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу продемонстрировали уверенный рост на ожиданиях скорого возобновления экономической активности в США после прохождения пика пандемии коронавируса.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты после начала операций вырос на 515,40 пункта (2,19%), до отметки в 24 053 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 51,08 пункта (1,82%) и оказался на отметке в 2 850 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 115,64 пункта (1,35%), до отметки в 8 643 пункта.

"Участники рынка стремятся обращать внимание прежде всего на позитивные факторы, - отметил в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл" руководитель департамента рыночной стратегии Radobank Ричард Магуайр. - Но еще какое-то время нам придется иметь дело с коронавирусом и последствиями пандемии".

Другие участники рынка, как отметила газета, настроены более скептически. Руководитель департамента стран с нарождающейся рыночной экономикой Radobank Петр Мэтис считает, что "наиболее сложный период еще не преодолен". "На рынке наблюдается чрезмерный оптимизм по поводу того, что действующие ограничения будут отменены и мы вернемся к нормальной ситуации, - заявил он. - Но этого не будет, и пройдет еще много месяцев, прежде чем эти ограничения будут отменены".

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 671 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 33,2 тыс. человек.

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