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Минпромторг сформировал основной пакет мер поддержки промышленности и торговли

Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров, более подробно эти вопросы будут прорабатываться на отраслевых совещаниях у президента

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Основной пакет общесистемных и отраслевых мер поддержки промышленности и торговли сформирован, кабмин одобрил многие из них, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, говорится в сообщении министерства.

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"Мы уже сформировали основной пакет общесистемных и отраслевых мер поддержки промышленности, торговли, и многие из них правительство уже одобрило. Более точно мы будем прорабатывать эти вопросы на ближайших отраслевых совещаниях у президента", - сказал он на координационном совете по промышленности, посвященном производству средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

Министр отметил, что эти меры будут осуществляться в отношении тех предприятий, по которым у Минпромторга имеется четкая и оперативная информация о возникающих проблемах и рисках в будущем.

"Я прошу вас, взять это под особый контроль и держать руку на пульсе относительно финансового состояния, кассовых разрывов и просроченной задолженности по всем значимым промышленным предприятиям ваших регионов", - обратился Мантуров к руководителям регионов, которые, как сообщила пресс-служба министерства, участвуют в заседании.

По словам министра, при таком контроле регионам следует использовать государственную информационную систему промышленности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен обсудить меры поддержки автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения и других отраслей. Как сообщил накануне Мантуров, совещание по поддержке автопрома запланировано на 22 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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