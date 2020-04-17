В России объем производства защитных масок превысил 8 млн штук в сутки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Объем суточного производства защитных масок в России сейчас составляет более 8 млн штук. Это больше того уровня, на который страна планировала выйти к концу апреля. Об этом, как говорится в сообщении министерства, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании координационного совета по промышленности, посвященном производству средств индивидуальной защиты и медизделий.

"Одних только масок сейчас производится более 8 млн в сутки, и это уже больше, чем то, что мы обещали выпустить к концу месяца", - сказал он.

Накануне министр сообщил, что Россия к концу апреля выйдет на производство 7 млн различных видов защитных масок в сутки. В начале апреля сообщалось, что производство медицинских масок в стране составляет 1,6 млн в сутки. Ранее Мантуров говорил, что в середине месяца - к двадцатым числам апреля в РФ будет производиться около 4 млн различных типов масок в сутки, в том числе 2 млн марлевых.

На фоне вспышки коронавируса спрос на маски в России, как и везде в мире, резко вырос. Предприятия по всей стране наращивают выпуск одноразовых медицинских масок, к выпуску защитных масок подключаются компании легкой промышленности, микро- и малые предприятия, учреждения ФСИН. Также сообщалось о закупках масок Россией у Китая.

Помимо медицинских, в российских аптеках теперь могут продаваться тканевые трехслойные многоразовые маски, изготовленные по специальным техническим условиям производства.