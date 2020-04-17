Совфед одобрил закон об аренде производственных зданий учреждений ФСИН без торгов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о праве бизнесменов арендовать производственные помещения учреждений ФСИН без торгов, если ранее они были признаны несостоявшимися.

"Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного имущества ФКУ уголовно-исполнительной системы осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний", - говорится в тексте закона.

При этом должны соблюдаться несколько условий. Во-первых, указанное госимущество предоставляется арендатору в целях размещения производства с привлечением труда осужденных. Кроме того, договором аренды или безвозмездного пользования устанавливается запрет на сдачу в субаренду указанного государственного имущества, передачу прав и обязанностей по таким договорам другим лицам.

Согласно закону, соответствующие договоры аренды заключаются с лицом, которое первым обратилось для их заключения в течение шести календарных месяцев с момента признания конкурса или аукциона несостоявшимся.

Как говорится в пояснительной записке, устранение необходимости проведения конкурсов и аукционов при размещении производств в исправительных учреждениях ФСИН значительно расширит возможности по привлечению осужденных к труду, а также позволит восстановить и содержать госимущество в надлежащем состоянии.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который внес соответствующий законопроект в Госдуму, ранее отмечал, что за учреждениями ФСИН закреплены производственные здания для организации трудовой адаптации осужденных. При этом более 40% из них, как отмечается в пояснительной записке, не эксплуатируется или эксплуатируется частично из-за отсутствия заказов и сбыта продукции. Кроме того, большинство неиспользуемых производственных объектов колоний требуют капитального или текущего ремонта.