В Архангельской области обнаружили второй за год крупный алмаз

АРХАНГЕЛЬСК, 17 апреля. /ТАСС/. Крупный алмаз ювелирного качества добыли в Архангельской области на горно-обогатительном комбинате (ГОК) им. В. Гриба АО "АГД Даймондс". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"Эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 50,36 карата добыт 13 апреля. Он стал вторым крупным алмазом, добытым в этом году специалистами компании", - говорится в сообщении.

Алмаз правильной формы, прозрачный - это значительно повышает его ценность. Его направят в Гохран России, специалисты которого проведут оценку и сертификацию камня.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "АГД Даймондс", сейчас ГОК в связи с эпидемиологической ситуацией работает в закрытом режиме, вахтовиков не меняют, на месторождение только завозят топливо. "Причем даже не выходя из машин. Плановые работы продолжаются, хотя все мировые алмазные биржи закрыты", - сказали в пресс-службе.

В январе на ГОКе им. В. Гриба был добыт алмаз весом 86,46 карата. Инновационные технологии при обогащении кимберлитов позволяют компании без повреждений добывать крупные алмазы высокого качества. Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимает четвертое место по запасам в России и седьмое в мире.