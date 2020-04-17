ВТБ начинает выдавать ипотеку по ставке в 6,5%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк "ВТБ" начинает выдачу ипотечных кредитов по ставке в 6,5%, не дожидаясь утверждения постановления правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сегодня ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления правительства", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. В пресс-службе банка отмечают, что первоначальный взнос по "ипотеке с господдержкой 2020" составит от 20%, кредит можно будет взять на покупку квартиры в новостройке.

Как сообщила пресс-служба компании "ПИК", девелопер совместно с банком "ВТБ" также начал реализовывать ипотечную программу со ставкой 6,5% на весь срок кредита. "Уже с 17 апреля клиенты ПИКа могут оставить заявку на получение ипотеки по новой программе. <...> При покупке до 30 апреля проценты по ипотеке до конца этого года ПИК берет на себя", - говорится в сообщении.

Клиенту нужно будет вносить ежемесячный платеж, который идет только на погашение тела кредита. Для подачи заявки потребуется два документа - паспорт и СНИЛС. При этом всю сделку, включая подписание кредитного договора, можно провести, не выходя из дома, в личном кабинете на сайте девелопера с помощью электронной цифровой подписи, пояснили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил ТАСС, что правительство России планирует запустить программу субсидирования ипотечной ставки под 6,5% с 1 мая 2020 года.