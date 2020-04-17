Правкомиссия одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий

МОСКВА, 17 пареля. /ТАСС/. Правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики в пятницу одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Ряд предложений по перечням системообразующих предприятий отправлен на доработку, правкомиссия рассмотрит их 24 апреля.

"17 апреля 2020 года правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова рассмотрела и одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Списки представлены Минэкономразвития совместно с профильными министерствами. Предварительно Минэкономразвития совместно с ФНС проделана серьезная работа по проверке предложенных предприятий. Ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен на очередном заседании 24 апреля", - сообщили в секретариате Белоусова.

Отраслевые перечни предприятий, согласованные Минэкономразвития при участии ФНС и одобренные правкомиссией, будут публиковаться профильными ведомствами. Эта работа будет носить динамичный характер, списки могут обновляться, добавили в секретариате.

Ранее Белоусов сообщил журналистам, что в целях повышения ответственности федеральных органов исполнительной власти списки предприятий формируются из предложений профильных отраслевых министерств отдельно по каждой отрасли и находятся в их зоне ответственности.