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Минэнерго из-за кризиса сдвинуло рассмотрение стратегий "Русгидро", "Интер РАО" и Россетей

После стабилизации ситуации эти документы будут рассмотрены в ускоренном порядке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ на фоне ситуации, вызванной коронавирусом, перенесло сроки рассмотрения стратегий "Интер РАО", "Россетей" и "Русгидро", а также обновленной дивидендной политики "Россетей". После стабилизации ситуации эти документы будут рассмотрены в ускоренном порядке, сказал заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в ходе онлайн-конференции, посвященной устойчивости энергокомпаний в условиях кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19.

"Мы немного сроки рассмотрения сдвигаем. И как только работа нормализуется, мы в ускоренном порядке все рассмотрим, и все решения будут", - сказал он.

Например, "Россети" в настоящее время разрабатывают новую дивидендную политику, проект документа внесен в Минэнерго. Планировалось, что дивидендная политика будет сформирована к середине 2020 года.

"В компании неизвестно о переносе сроков утверждения дивидендной политики. Как уже ранее сообщалось, проект документа был подготовлен компанией "Россети" и внесен на рассмотрение в Минэнерго осенью 2019 года. На настоящий момент ведется согласование", - сказал ТАСС официальный представитель компании.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала в ноябре 2019 года, что группа "Россети" с 2020 года может увеличить планку по выплате дивидендов до 75% прибыли по российским стандартам бухучета.

"Россети" направили на дивиденды за первый квартал 2019 г. более 5 млрд руб., по итогам 2018 г. компания не выплачивала дивиденды.

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