Минсельхоз попросил кабмин увеличить поддержку сельской ипотеки в 2020 году

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ обратится в правительство с просьбой увеличить финансирование сельской ипотеки в 2020 году до 6,4 млрд рублей, в ходе на онлайн-конференции заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"С учетом крайней популярности и востребованности льготной ипотеки, в дальнейшем мы будем ходатайствовать об увеличении суммы по этой строке на текущий год до 6,4 млрд рублей. Сейчас у нас есть 1 млрд рублей на эту программу, и это позволяет улучшить условия 5,5 тыс. семей. Если увеличим финансирование, то современное жилье получат уже 50 тыс. семей - это порядка 4,25 млн квадратных метров", - отметила замминистра.

По ее словам, основное сокращение финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (до 1,5 трлн с 2,3 трлн рублей) коснется развития инфраструктуры на селе и жилищного строительства, в том числе сельской ипотеки.

В начале апреля правительство подготовило корректировки отдельных госпрограмм. Они подразумевают увеличение финансирования тех программ, которые касаются поддержки отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Для этого пришлось сократить финансирование других госпрограмм

"По этим статьям [развитие инфраструктуры на селе и жилищное строительство] произошло наибольшее снижение финансирования. Тем не менее нужно отметить, что сельская ипотека сейчас работает крайне активно. Уже заключены соглашения с основными банками-участниками, в том числе Россельхозбанком, Сбербанком, "Центр-инвестом", банком "Левобережный", "Ак Барсом". Прошли выдачи более чем в 35 регионах страны", - уточнила Лут.

Сельская ипотека заработала в России с 2020 года, является частью программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей. Основной целью сельской ипотеки является улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях.