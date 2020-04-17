Россия докапитализирует Фонд развития промышленности на 30 млрд рублей

"С учетом высокого спроса на программу ФРП и эффективной работы по доведению средств до промышленных предприятий было принято решение о докапитализации фонда на 30 млрд рублей", - приводит пресс-служба министерства слова Мантурова.

Он отметил, что сейчас работа Фонда развития промышленности была переориентирована на максимальную поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с коронавирусом, в частности, все поступающие в фонд платежи по ранее выданным займам и процентам будут в приоритетном порядке направляться на финансирование противоэпидемических проектов.

"В настоящее время по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд рублей, 30 проектов уже получили финансирование на сумму свыше 10 млрд рублей. Благодаря этим средствам многие предприятия уже нарастили объемы производства или начали выпускать необходимую продукцию", - сказал министр.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют получить льготные кредиты, необходимые для запуска производства уникальных отечественных продуктов или аналогов международных разработок.