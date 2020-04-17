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Пандемия коронавируса нового типа
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Мантуров рассказал, сколько масок производят в России

Министр промышленности и торговли сообщил, что микропредприятия изготавливают 5 млн масок в сутки, на серийном производстве - еще почти 2 млн

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские микропредприятия по изготовлению медицинских масок достигли объемов производства в 5 млн масок в сутки, выпуск медицинских масок в стране составляет почти 2 млн в сутки. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Наши предприятия, микропредприятия в первую очередь, которые довели сегодня объем производства до почти 5 млн масок в сутки. Это только на микропредприятиях, - сказал он. - Помимо этого, [есть] серийное производство, сегодня уже производится почти 2 млн единиц в сутки. Это уже мы говорим о медицинских масках из нетканых синтетических материалов".

Он добавил, что РФ будет в первую очередь делать ставку на производство многоразовых защитных костюмов для врачей, отметив, что некоторые из них, в том числе из российских тканей, можно использовать до 100 раз. "В настоящее время проходят испытания более 20 видов материалов для защитных костюмов, в первую очередь многоразовых. Я считаю, нужно именно на этом ставить в первую очередь акцент", - сказал министр.

Ранее Мантуров сообщил, что объем суточного производства защитных масок разного вида в России сейчас превышает 8 млн штук, что больше уровня, на который страна планировала выйти к концу апреля. В начале апреля сообщалось, что производство медицинских масок в стране составляет 1,6 млн в сутки.

На фоне пандемии коронавируса спрос на маски в России, как и во всем мире, резко вырос. Предприятия по всей стране наращивают выпуск одноразовых медицинских масок, к выпуску защитных масок подключаются компании легкой промышленности, микро- и малые предприятия, учреждения ФСИН. Также сообщалось о закупках масок Россией у Китая.

Помимо медицинских, в российских аптеках теперь могут продаваться тканевые трехслойные многоразовые маски, изготовленные по специальным техническим условиям производства.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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