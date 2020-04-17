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Минсельхоз не планирует увеличивать квоту на экспорт зерна в текущем сезоне

Квота введена на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Экспорт зерна за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет приостановлен после того, как квота в 7 млн тонн будет выбрана. Увеличивать квоту не планируется, сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе онлайн-конференции.

"Квота введена на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года, после ее выборки экспорт российского зерна за пределы ЕАЭС будет остановлен на этот период. Исходя из темпа выборки квоты, ожидается, что экспорт будет приостановлен в середине мая. Минсельхоз не планирует увеличивать объем квоты на экспорт зерна в текущем сезоне", - сказала Лут.

Она подчеркнула, что исключений для отдельных компаний также не предусмотрено, механизм разрабатывался без разделения разрешенных объемов вывоза между участниками рынка.

С 1 апреля правительство РФ ввело квоту на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн тонн.

По мнению Минсельхоза, учитывая, что на РФ приходится более 80% производства и около 79% внутреннего потребления зерна Евразийского экономического союза (ЕАЭС), квота станет важным инструментом для рынков России и государств ЕАЭС. При этом, по оценке Минсельхоза, это не повлияет на достижение показателей по экспорту российской продукции АПК в 2020 году.

 

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