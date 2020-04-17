Источник: Минэнерго предложило нефтяникам сократить добычу пропорционально

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ направило нефтяникам свои предложения по распределению сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Министерство предлагает компаниям снижать производство пропорционально, то есть в зависимости от доли той или иной компании на рынке, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Два других источника уточнили, что это пока не финальное решение.

Источник в одной из компаний добавил, что подобных рассылок с предложениями было уже несколько. Он подчеркнул, что большинство участников рынка согласились с пропорциональным разделением квоты России по сделке ОПЕК+, но часть из них пока окончательно не одобрили предложение министерства.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить суточную добычу нефти на 2,5 млн баррелей - то есть почти на четверть от текущего объема добычи. Эксперты предупреждали, что некоторые компании могут быть вынуждены закрыть часть фонда, восстановить который будет уже невозможно. Таким образом, часть запасов может быть утеряна.

Директор по разведке и добыче нефти и газа Vygon Consulting Сергей Клубков отмечал, что было бы правильно провести отраслевой анализ эффективности отключения скважин и оценку возможности их обратного ввода.

"У компаний активы разного качества, и пропорциональное распределение квоты по сокращению добычи может привести к безвозвратным потерям фонда скважин. Поэтому целесообразно оценить технологические возможности для каждой компании и определить, как компании, не участвующие в сокращении, будут компенсировать снижение добычи другим компаниям", - считает Клубков.