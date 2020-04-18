В Ингушетии "Россети Северный Кавказ" добились рекордного снижения потерь

МАГАС, 18 апреля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" смогла добиться рекордного снижения потерь электроэнергии по итогам первого квартала 2020 года - на 31,3 млн кВт/ч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этого объема хватило бы на 17-летнее обеспечение электричеством республиканской больницы, говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" по итогам первого квартала 2020 года добился рекордного показателя по снижению потерь в сетях. Фактический уровень снижен на 14,3 %, или на 31,3 млн кВт/ч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для примера, такого объема ресурса достаточно, чтобы 17 лет обеспечивать электроснабжение республиканской клинической больницы или три месяца Назрановского района республики", - говорится в сообщении.

По данным компании, достигнуть результата позволила реконструкция распределительных сетей. "Специалисты прогнозируют еще более ощутимое снижение цифры после реализации второго этапа проекта - замены аварийных опор, оголенного провода на самонесущий изолированный и установки интеллектуальных приборов учета", - уточняет пресс-служба.