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Пандемия коронавируса нового типа
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Минпромторг не исключил отмены запрета на экспорт средств по борьбе с COVID-19 в будущем

Как заявил глава ведомства, об этом можно говорить, если будут запасы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. После насыщения внутреннего рынка Минпромторг РФ будет предлагать отменить ограничения на экспорт средств по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Если мы получим подтверждение, что у нас есть запасы, чтобы не было никаких перебоев по всем цепочкам потребления, по той номенклатуре, по которой мы наладили такое массовое производство, то, конечно же, мы будем выходить с инициативой постепенно снижать и вообще снимать запреты по поставке такой продукции", - сказал он.

"Это такой новый и кардинальный передел промышленности, поскольку мы перестраиваем не только предприятия, которые производят сегодня средства индивидуальной защиты, медицинскую технику и антисептики", - отметил Мантуров.

По его словам, производители антисептических средств в России нарастили объем продукции с 45 тыс. до 300 тыс. л в сутки. "До конца месяца выйдем на 360 тыс. л в сутки за счет того, что традиционные производители, например косметики, сейчас производят антисептики", - добавил он.

Ранее правительство РФ на фоне распространения коронавируса ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе масок, халатов, противовирусных средств. Действие соответствующего постановления, которое подписал 2 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин, не распространяется на вывоз масок и других медизделий гражданами для личного пользования.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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