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Пандемия коронавируса нового типа

МАДИ потребовала от агрегаторов не работать с таксистами, перевозящими людей без пропуска

Инспекция уже направила "Яндекс.Такси", "Гетт", "Ситимобил" и "Везет" списки водителей, нарушающих требования

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила агрегаторам такси, работающим в Москве, списки водителей, перевозящих пассажиров без цифровых пропусков, и просит отключить их от своих сервисов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МАДИ.

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"МАДИ потребовала у агрегаторов "Яндекс.Такси", "Гетт", "Ситимобил" и "Везет" прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков. Они должны немедленно завершить передачу информации о заказах таким таксистам и отключить их от сервисов. Списки водителей, нарушающих требования мэра Москвы, уже направили этим агрегаторам", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что водителей, которые перевозят пассажиров без спецпропусков, выявляют в ходе ежедневных рейдов сотрудники МАДИ и ГИБДД. "Если инспекторы выяснят, что таксист везет гражданина без разрешения для перемещения по городу, информацию об этом сообщат агрегатору, а пассажиру выпишут штраф 5 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

Во вторник вечером замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При этом он отметил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, в случае несовпадения будет выписан штраф.

Он подчеркнул, что департамент транспорта будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и число проверок пропусков.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.

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