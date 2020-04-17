Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, который переносит сроки отчета чиновников о доходах и имуществе на срок до 1 августа включительно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.