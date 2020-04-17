Bloomberg прогнозирует, что пандемия может привести к дефициту кофе в мире

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса в ряде стран Южной Америки может привести к возникновению дефицита кофе в мире. Такие оценки привело в пятницу агентство Bloomberg .

Как оно отмечает, из-за экономического ущерба, нанесенного пандемией, "появляются опасения, что возникнет нехватка рабочих для сбора кофейных зерен". Причинами этого является прекращение работы некоторых банков, введение санитарных норм, из-за которых сократился рабочий день, а также перебои в работе транспорта. Наиболее трудная ситуация сложилась в Бразилии, Колумбии и Перу, на которые "приходятся примерно две третьих мировых поставок <...> кофейных зерен арабика", отмечает агентство. Оно сообщает, что данную информацию подтверждают представители компаний в данных странах, а также американские фирмы, которые с ними работают.

В материале подчеркивается, что и ранее публиковали прогнозы, согласно которым объемы производства кофе в мире в текущем году будут ниже спроса. Предполагалось, что нехватка может быть компенсирована за счет реализации кофе, произведенного в прошлом году или ранее. Агентство отмечает, что из-за нехватки рабочей силы при сборе зерен в Бразилии, Колумбии и Перу такая ситуация может сохраниться и в следующем году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.