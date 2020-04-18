В правительстве Петербурга самым богатым оказался экс-министр транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга по инвестициям, транспорту и туризму Максим Соколов - бывший министр транспорта РФ, работавший также в руководстве строительной "Группы ЛСР", оказался самым богатым членом петербургского правительства. Это следует из опубликованных в пятницу на официальном сайте Смольного сведениях о доходах чиновников.

Согласно таблице, Максим Соколов заработал за 2019 год почти 248 млн рублей. Эта сумма сложилась из доходов, полученных им не только на посту вице-губернатора, который он занял в декабре 2019 года. С июня 2018 года Соколов входил в состав совета директоров строительной компании "Группа ЛСР", в августе занял должность генерального директора девелопера, а в июне 2019 года он покинул этот пост.

Вторым по уровню дохода вице-губернатором Санкт-Петербурга оказался Евгений Елин, отвечающий за экономическое развитие и стратегическое планирование. Он заработал в 2019 году 38,6 млн рублей. Елин вошел в правительство Петербурга в январе 2019 года. Вице-губернатор Владимир Кириллов, который отвечает за культурную политику и подготовку крупных спортивных состязаний, заработал в 2019 году 5,8 млн рублей. В качестве ценного имущества он указал в своей декларации ретро-автомобиль ГАЗ-М21 (выпускался на Горьковском автозаводе до 1970-х годов).

Вице-губернатор, отвечающий за энергетику, Максим Шаскольский, заработал 51,9 млн рублей. В его собственности три земельных участка, два дома, квартира, а также автомобиль и мотоцикл. До назначения на должность вице-губернатора в январе 2019 года Шаскольский занимал пост генерального директора "Петербургской сбытовой компании" с 2013 года.

Доход строительного вице-губернатора Николая Линченко составил 3,9 млн рублей, вице-губернатора по науке Владимира Княгинина - 9 млн рублей, вице-губернатора Николая Бондаренко, отвечающего за сферу ЖКХ и благоустройство, - 4,8 млн рублей, вице-губернатора по Арктике Эдуарда Батанова - 4,5 млн рублей, вице-губернатора по безопасности Валерия Пикалева, перешедшего из правительства Ленинградской области, - 2,7 млн рублей, вице-губернатора Ирины Потехиной, которая пришла в городское правительство в ноябре 2019 года из министерства просвещения РФ и отвечает за молодежную политику и связи со СМИ, - 4,2 млн рублей.

Глава комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев в 2019 году заработал 3,5 млн рублей, представитель губернатора Петербурга в Законодательном Собрании Юрий Шестериков - 3,3 млн рублей. Член петербургского правительства, глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, который до поступления на работу в Смольный в июне 2019 года был руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, заработал в прошлом году 13,9 млн рублей. В числе ценностей, которыми он владеет, он указал самосвал ГАЗ САЗ 2505-10 и два прицепа.