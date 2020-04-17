{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Boeing 20 апреля возобновит выпуск военных вертолетов и конвертопланов в Пенсильвании

Работа была прекращена в начале апреля из-за последствий пандемии коронавируса нового типа

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing возобновит 20 апреля работу предприятия в штате Пенсильвания, которое выпускает тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf, предназначенные для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Boeing.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Корпорация приостановила работу этого предприятия, расположенного в Ридли (штат Пенсильвания), в начале апреля из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. "Boeing возобновит производство на своих объектах и в промышленных зонах в понедельник, 20 апреля. Нашим главным приоритетом является и будет являться обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников, членов их семей и всех акционеров", - говорится в сообщении.

Boeing информировала, что за минувшие две недели в Ридли осуществлена подготовка к более тщательной дезинфекции производственных помещений и к работе по сменам в условиях соблюдения социальной дистанции. Сотрудникам предписано носить медицинские маски и регулярно мерить температуру тела.

Boeing и до появления трудностей, касающихся коронавируса, переживала серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
США
Реклама на ТАСС
США и Бразилия намерены завершить работу над торговым соглашением в 2020 году
В заявлении сторон сказано, что "общее видение и задачи свидетельствуют о стратегическом взаимодействии в торгово-экономической сфере"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС