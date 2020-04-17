Boeing 20 апреля возобновит выпуск военных вертолетов и конвертопланов в Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing возобновит 20 апреля работу предприятия в штате Пенсильвания, которое выпускает тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf, предназначенные для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Boeing .

Корпорация приостановила работу этого предприятия, расположенного в Ридли (штат Пенсильвания), в начале апреля из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. "Boeing возобновит производство на своих объектах и в промышленных зонах в понедельник, 20 апреля. Нашим главным приоритетом является и будет являться обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников, членов их семей и всех акционеров", - говорится в сообщении.

Boeing информировала, что за минувшие две недели в Ридли осуществлена подготовка к более тщательной дезинфекции производственных помещений и к работе по сменам в условиях соблюдения социальной дистанции. Сотрудникам предписано носить медицинские маски и регулярно мерить температуру тела.

Boeing и до появления трудностей, касающихся коронавируса, переживала серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.