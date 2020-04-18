Правительство предлагает разрешить только аптекам с допуском торговать через интернет

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает разрешить торговлю лекарствами в интернете компаниям, имеющим фармацевтическую лицензию и аттестат соответствия по требованиям безопасности информации ФСТЭК России. Также предлагается территориально ограничить зону доставки и доверить ее фармацевтическим работникам, говорится в проекте постановления кабмина о правилах продажи лекарственных препаратов дистанционным способом, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Розничная торговля лекарственными препаратами дистанционным способом может осуществляться только аптечными организациями", - говорится в проекте постановления. При этом компании смогут осуществлять торговлю лекарствами дистанционным способом при наличии фармацевтической лицензии, "не более одного сайта" и "аттестата соответствия информационной (автоматизированной) системы требованиям по безопасности информации".

Прием заказа, согласно правилам, будет осуществляться посредством "личного обращения покупателя в аптечную организацию" через сайт, по телефонам сервисной службы или иного подразделения, осуществляющего прием заказов. Причем работник организации будет обязан проинформировать покупателя об условиях отпуска, сроке годности, свойствах товара и других аспектах дистанционной покупки.

Доставка лекарственных препаратов при этом должна будет осуществляться "работником аптечной организации или другой (сторонней) организацией" "в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены аптечные организации, осуществляющие розничную продажу дистанционным способом, и граничащих с ним населенных пунктов, но не далее ближайшего населенного пункта от границы субъекта, в том числе по авто- и железнодорожной трассе". Согласно правилам, доставка лекарств должна будет осуществляться в герметичных упаковках с соблюдением необходимого температурного режима и описью вложения, заверенной фармацевтом. Аптечная организация при этом должна вести регистрацию произведенных доставок лекарственных препаратов, а также вносить информацию в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Выдачу разрешения на реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом (в течение 10 рабочих дней) будет осуществлять Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Ведомство будет вести реестр разрешений с указанием сайтов аптечных организаций, осуществляющих дистанционную торговлю.

Позиция экспертов

Согласно заключению на проект Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которое также имеется в распоряжении ТАСС, текущая версия проекта постановления не позволяет обеспечить население широким ассортиментом лекарственных препаратов в любой точке страны. По словам экспертов, установленные в проекте ограничения по географии доставки избыточны, а требования о наличии аттестата соответствия информационной (автоматизированной) системы требованиям по безопасности информации и отсутствие возможности оформления заказов в автоматизированном порядке не позволят организовать эффективную работу по доставке лекарственных препаратов через интернет-аптеки.

Ассоциация обращает внимание, что в соответствии с "Положением по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности", утвержденным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), обязательной аттестации подлежат объекты информатизации, предназначенные для обработки информации, составляющей государственную тайну, управления экологически опасными объектами, ведения секретных переговоров. В остальных случаях аттестация носит добровольный характер. При этом сайты и мобильные приложения, занимающиеся розничной торговлей лекарственными средствами, не обрабатывают такие сведения. "Необходимые меры по безопасности персональных данных уже всецело урегулированы соответствующим законодательством", - указывает АКИТ.

Эксперты также считают, что "наличие требования по доставке лекарственных препаратов исключительно фармацевтическими работниками приведет к тому, что фармацевты и провизоры должны будут переквалифицироваться в курьеров, в противном случае доставка лекарств будет невозможна". "Такой подход приведет к полной экономической нецелесообразности реализации данной категории товаров в интернете, что противоречит духу и смыслу принятого федерального закона", - отмечают эксперты.

Ассоциация предлагает предусмотреть возможность использования одной интернет-аптекой нескольких сайтов или мобильных приложений, рассчитанных на различные категории граждан или населенные пункты. Также предлагается обеспечить автоматизированный прием заказа, без непосредственного участия работника аптечной организации. По мнению ассоциации, следует также указать, что доставка препаратов может обеспечиваться не только работниками аптечной организации, но и третьими лицами на основании договора. В связи с этим АКИТ предлагает изложить пункт 18 правил в следующей редакции: "Отпуск лекарственных препаратов осуществляется аптечной организацией лицу, осуществляющему доставку лекарственного препарата покупателю в соответствии с правилами отпуска".

АКИТ также считает целесообразным в текущей эпидемической ситуации заменить получение разрешения на интернет-торговлю от Росздравнадзора уведомлением ведомства в течение суток с момента начала дистанционной торговли для скорейшей организации доставки лекарственных препаратов населению.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов 3 апреля. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.