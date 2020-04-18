{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕАЭС обнуляет импортные пошлины на ряд продовольственных и медицинских товаров

Льгота будет действовать до 30 июня

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о расширении перечня товаров, освобождаемых от импортных пошлин, и упрощении требований к сертификатам о происхождении вступает в силу с 18 апреля 2020 года.

Как сообщалось ранее, в перечень вошел ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и готовые продукты для детского питания), лекарственных средств и товаров медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки). Льгота будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Кроме того, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября 2020 года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
США и Бразилия намерены завершить работу над торговым соглашением в 2020 году
В заявлении сторон сказано, что "общее видение и задачи свидетельствуют о стратегическом взаимодействии в торгово-экономической сфере"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС