ЕАЭС обнуляет импортные пошлины на ряд продовольственных и медицинских товаров

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о расширении перечня товаров, освобождаемых от импортных пошлин, и упрощении требований к сертификатам о происхождении вступает в силу с 18 апреля 2020 года.

Как сообщалось ранее, в перечень вошел ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и готовые продукты для детского питания), лекарственных средств и товаров медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки). Льгота будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Кроме того, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября 2020 года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.