Сеть Walmart пообещала нанять еще 50 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart планирует нанять дополнительно 50 тыс. сотрудников ввиду возросшей нагрузки в магазинах в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте компании.

"Мы недавно обязались нанять более 150 тыс. помощников к концу мая. С тех пор мы рассмотрели более 1 млн кандидатур, нанимая в среднем по 5 тыс. человек каждый день. Мы рады поделиться с вами новостью о том, что выполнили поставленную задачу меньше чем за месяц, - уточнила Walmart. - Сегодня мы даем обязательство нанять еще 50 тыс. помощников".

Компания пояснила, что спрос на товары, представленные в магазинах сети, растет. Поэтому предприятиям розничной торговли требуется больше продавцов, грузчиков, складских рабочих и водителей.

Ранее сеть Walmart сообщила, что привлечет 150 тыс. временных работников к концу мая для удовлетворения растущих в условиях пандемии потребностей клиентов и ради создания рабочих мест для тех, кто остался без работы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 683,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 34 614 человек, выздоровели 58 431.