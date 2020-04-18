США и Бразилия намерены завершить работу над торговым соглашением в 2020 году

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. США и Бразилия договорились завершить в этом году работу над заключением торгового соглашения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении аппарата американского представителя на торговых переговорах по итогам видеоконференции с коллегами из бразильского МИД, министерств экономики и сельского хозяйства.

"Стороны обсудили реализацию утвержденной 7 марта президентами двух стран Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару торговой повестки. Общее видение и задачи свидетельствуют о стратегическом взаимодействии в торгово-экономической сфере, - отмечается в тексте. - США и Бразилия договорились активизировать продолжающиеся переговоры в рамках двусторонней комиссии с целью завершения в 2020 году [работы] над соглашением о торговых правилах и прозрачности, включая обеспечение условий и необходимого регулирования".