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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп заявил об оказании помощи фермерам в размере $19 млрд

Программа помощи будет включать как прямые выплаты, так и закупки сельскохозяйственной продукции
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Администрация США направит $19 млрд американским фермерам для преодоления последствий распространения коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"Я также объявляю, что министр сельского хозяйства Сонни Пердью, его ведомство реализуют программу помощи в $19 млрд американским фермерам, ранчо, пострадавшим от падения [экономики] из-за мировой пандемии, - сказал он. Программа, пояснил Трамп, будет включать прямые выплаты фермерам, закупки мясной и другой сельскохозяйственной продукции для предоставления нуждающимся людям.

"Министерство получит в июле дополнительные $14 млрд для помощи фермерам и ранчо", - добавил он.

По словам Пердью, на прямые выплаты будет использовано 16 млрд, на закупки - 3 млрд соответственно.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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