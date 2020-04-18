Трамп заявил об оказании помощи фермерам в размере $19 млрд

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Администрация США направит $19 млрд американским фермерам для преодоления последствий распространения коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Я также объявляю, что министр сельского хозяйства Сонни Пердью, его ведомство реализуют программу помощи в $19 млрд американским фермерам, ранчо, пострадавшим от падения [экономики] из-за мировой пандемии, - сказал он. Программа, пояснил Трамп, будет включать прямые выплаты фермерам, закупки мясной и другой сельскохозяйственной продукции для предоставления нуждающимся людям.

"Министерство получит в июле дополнительные $14 млрд для помощи фермерам и ранчо", - добавил он.

По словам Пердью, на прямые выплаты будет использовано 16 млрд, на закупки - 3 млрд соответственно.