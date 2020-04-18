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Toyota отзывает в Китае 256 тыс. автомобилей

У них выявили проблемы в системе подачи топлива

ПЕКИН, 18 апреля. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Toyota отзывает с китайского рынка более 256 тыс. автомобилей местного производства и импортных моделей из-за проблемы в работе системы подачи топлива. Об этом сообщило в субботу Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Как отмечается на сайте ведомства, брак выявлен у почти 60 тыс. ввезенных из-за границы моделей Lexus, а также у около 200 тыс. Camry, Coaster, Corona, Highlander, Land Cruiser и Prado, которые сошли с конвейера на четырех заводах компании в китайских городах Гуанчжоу, Тяньцзине, Чанчуне и Чэнду. Все отзываемые модели были произведены с 2013 по 2019 годы.

По мнению специалистов, брак в топливном насосе низкого давления может привести к неисправной работе двигателя, ставя под угрозу безопасность водителя и пассажиров.

Владельцы всех подпадающих под отзыв автомобилей в текущем году могут посетить дилерские центры производителя в Китае для бесплатной диагностики и ремонта. Компания также готова произвести замену топливных насосов у этих неисправных моделей.

Теги
Китай
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