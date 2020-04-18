Кабмин одобрил проект о продаже и рекламе вина из ЕАЭС на специализированных ярмарках

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки в отраслевое законодательство, которые разрешают продажу, потребление и рекламу произведенного в ЕАЭС вина на специализированных ярмарках. Соответствующее решение в субботу опубликовано на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается внести изменения, разрешающие розничную продажу и потребление винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза из винограда, выращенного на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в рамках проведения специализированных ярмарок; [а также] в части установления возможности рекламы указанной винодельческой продукции на специализированных ярмарках", - говорится в материалах кабмина.

Поправки вносятся в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", а также в закон "О рекламе".

Правительство одобрило законопроект, он будет внесен в Госдуму.