{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин одобрил проект о продаже и рекламе вина из ЕАЭС на специализированных ярмарках

Документ внесут в Госдуму

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки в отраслевое законодательство, которые разрешают продажу, потребление и рекламу произведенного в ЕАЭС вина на специализированных ярмарках. Соответствующее решение в субботу опубликовано на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается внести изменения, разрешающие розничную продажу и потребление винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза из винограда, выращенного на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в рамках проведения специализированных ярмарок; [а также] в части установления возможности рекламы указанной винодельческой продукции на специализированных ярмарках", - говорится в материалах кабмина.

Поправки вносятся в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", а также в закон "О рекламе".

Правительство одобрило законопроект, он будет внесен в Госдуму.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мишустин поручил Белоусову представить доклад по оптимизации расходов бюджета
Срок исполнения - 20 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС