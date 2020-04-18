Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает министерство.

В числе банков, с которыми подписаны соглашения - Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", банк "Акцепт", Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк.

К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки (на общую сумму выдачи кредитов 25,7 млрд рублей). При этом с 14 банками соглашения уже подписаны, среди них: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк", - говорится в сообщении.

Одобренные кредиты

Пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд рублей.

"По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тыс. заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей - малых и микропредприятий из пострадавших отраслей", - говорится в сообщении министерства.

В четверг Минэкономразвития внесло в правительство проект постановление о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.

В Минэкономразвития проходит сбор заявок от кредитных организаций и по программе отсрочки по кредитам - из 26 заявленных банков соглашения с ведомством заключили уже восемь, сообщает министерство.

"Общий расчетный портфель по этим заявкам освобождения от процентов по всем заявкам от банков составляет 2,5 млрд рублей, а расчетная сумма кредитов составляет около 75 млрд рублей", - говорится в сообщении.