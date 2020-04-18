В Турции начнут переработку пищевых отходов в корм для животных

АНКАРА, 18 апреля. /ТАСС/. Мэрия города Конья создаст предприятие по переработке пищевых отходов в корм для животных. Проект станет частью политики "Ноль отходов", разработанной Министерством окружающей среды и градостроительства Турции, говорится в заявлении на сайте мэрии.

Полученный корм власти планируют использовать для содержания бездомных животных. Мэр Коньи Угур Ибрагим Алтай отметил, что в городе расположен "самый современный и самый большой приют для животных во всей Турции", занимающий площадь в 1 млн кв. м.

По мнению Алтая, инициатива позволит решить сразу несколько задач: накормить животных, избавиться от необходимости закупать иностранные корма, а также способствовать развитию экономического потенциала города. "В одном только нашем приюте животные ежегодно съедают 400 тонн корма. Большую его часть мы импортируем. Как только мы реализуем проект, то избавимся от импортной зависимости, а стоимость кормов значительно снизится", - отметил он.

В рамках проекта муниципальные работники будут собирать остатки продуктов питания из государственных учреждений и предприятий общепита в специальные холодильники. После стерилизации отходы будут перерабатываться в корма. Их смогут использовать муниципальные приюты и реабилитационные центры, а также независимые организации по защите прав животных, волонтеры и прочие неравнодушные.

Это предприятие позволит внести вклад и в защиту окружающей среды. Ожидается, что в день предприятие сможет перерабатывать до 10 тонн пищевых отходов, превращая их в две тонны чистого продукта.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ежегодно людьми выбрасывается 30% от всех производимых продуктов питания, а это 190 кг на человека. Пищевые отходы являются источником метана, одного из основных парниковых газов нашей планеты. Они приводят к росту температуры в нижних слоях атмосферы Земли и, соответственно, климатическим изменениям.