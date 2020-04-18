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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

В список включены торговля одеждой, обувью и авто

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией отраслей. В список включены торговля одеждой, обувью и авто, следует из постановления правительства, опубликованного в субботу на сайте кабмина.

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"В перечне появился новый раздел "Розничная торговля непродовольственными товарами", включающий, в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в список пострадавших отраслей культуры добавлены музеи и зоопарки.

Ранее правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Всего в список были включены девять сфер деятельности: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок. Также в перечень вошла деятельность по предоставлению бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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