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Президентом АФК "Система" назначили экс-главу "Детского мира" Владимира Чирахова

Он вступит в должность 20 апреля 2020 года

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Совет директоров АФК "Система" назначил президентом корпорации бывшего генерального директора "Детского мира" Владимира Чирахова. Об этом говорится в сообщении "Системы".

В соответствии с решением совета директоров Чирахов вступает в новую должность 20 апреля 2020 года. При этом ранее занимавший должность президента корпорации Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров АФК "Система".

Чирахов занимал должность гендиректора "Детского мира" с октября 2012 года по апрель 2020 года. С 3 апреля был избран председателем совета директоров.

В 2009-2012 годах работал в компании "Кораблик", где был коммерческим, а затем генеральным директором. С 2001 по 2009 год работал в компаниях розничной торговли: "Партия-Электроника", "М.Видео" и "Линдекс".

АФК "Система" владеет активами в том числе в сфере телекоммуникаций (МТС), ретейле ("Детский мир"), лесной промышленности (Segezha), сельском хозяйстве (агрохолдинг "Степь"), фармацевтике и медицине (Alium, "Медси"), недвижимости и гостиничном бизнесе (Etalon Group, Cosmos Group).

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Россия
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