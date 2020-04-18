Минниханов попросил правительство включить ИП и самозанятых в список на получение пособий

КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к правительству РФ с просьбой включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице. Соответствующее письмо направлено в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Согласно постановлению правительства Российской Федерации пособие по безработице в размере 12 130 рублей положено гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными с 1 марта 2020 года. В эту категорию не попадают индивидуальные предприниматели и самозанятые. Рустам Минниханов направил письмо в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина с просьбой включить их в перечень, чтобы эти граждане также могли получить поддержку в это непростое время", - сказала она.

По словам Галимовой, в части самозанятых речь идет о тех, кто не менее одного раза оплатил налог на профессиональный доход.

В настоящее время для граждан, которые в текущей ситуации теряют работу, введены дополнительные меры поддержки. В частности, увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. рублей до уровня прожиточного минимума 12 130 рублей. Для граждан, потерявших работу после 1 марта и зарегистрировавшихся в качестве безработных, предусмотрена выплата пособия в максимальном размере в течение трех месяцев - апрель, май, июнь. Безработные граждане, воспитывающие детей, получат дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.