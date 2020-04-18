Минпросвещения и Минкомсвязь разработают аналогичную Zoom видеоплатформу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработают к началу нового учебного года аналогичную Zoom платформу для видеосвязи. Об этом в субботу заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций мы <…> разрабатываем новый продукт отечественный "Цифровая образовательная среда", где будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype", - заявил министр.

Министр подчеркнул, что такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Кравцов отметил, что, например, от использования Zoom отказались в Сингапуре, поскольку там был "несанкционированный доступ к процессу образования".

"Над этим мы работаем и планируем, что к началу следующего учебного года мы такое решение представим", - сообщил министр.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.