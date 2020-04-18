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Президент Украины одобрил секвестр госбюджета на 2020 год

Изменения внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год, которые нацелены на борьбу с распространением в стране нового коронавируса и сглаживание экономических последствий карантина. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

"Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Изменения внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", - говорится в сообщении.

Верховная рада 13 апреля внесла правки в госбюджет на текущий год. В документе предусмотрено создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен (почти $2,4 млрд). Как заявлял глава Минфина Сергей Марченко, поправки в бюджет предполагают увеличение его предельного дефицита в 3,1 раза до 298 млрд гривен (почти $11 млрд). В документе скорректированы макроэкономические показатели. В частности, средней курс доллара, который в прежнем варианте бюджета был заложен на уровне 27 гривен, понижен до 29,5 гривны. Вместо роста ВВП на 3% теперь прогнозируется спад экономики на 3,9%.

Из бюджета полностью убрали финансирование Агентства по управлению госдолгом, Фонда частичного гарантирования кредитов, Фонда энергоэффективности и Фонда президента Украины. С правительства сняли обязательство об увеличении прожиточного минимума до 4,2 тыс. гривен. Кроме того, на время карантина размер зарплаты чиновников, работников госпредприятий и членов их наблюдательных советов ограничили суммой в 47 тыс. гривен (около $1,7 тыс.).

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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