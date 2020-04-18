Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области начинает проводить заседания по Skype

"С 20.04.2020 в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области реализуется возможность проведения судебных заседаний в режиме online посредством программного сервиса Skype", - говорится в сообщении. В суде уточнили, что для проведения заседания в режиме конференции через Skype лица, участвующие в деле, должны представить в суд заявление через систему "Мой арбитр" а также документы, подтверждающие полномочия на представление интересов в деле и удостоверяющие личность.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области c 20 апреля начинает проводить судебные заседания по Skype, сообщается на сайте суда. Ранее из-за коронавируса суды приостановили личный прием и проведение судебных заседаний.

В период с 19 марта по 30 апреля включительно из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции суды Петербурга приостановили личный прием граждан и проведение всех судебных заседаний за исключением судебных заседаний по делам о привлечении к административной ответственности и об отмене и принятии обеспечительных мер.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 232 человека, умерли восемь.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.