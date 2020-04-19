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Пандемия коронавируса нового типа

McDonald's закрывает все рестораны в Сингапуре из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что в стране заразились как минимум семеро сотрудников компании

СИНГАПУР, 19 апреля. /ТАСС/. Корпорация McDonald's объявила о приостановке работы всех своих ресторанов быстрого питания в Сингапуре из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в размещенном в воскресенье в Facebook сообщении компании.

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"В качестве превентивной меры и согласно рекомендациям Минздрава вся розничная деятельность будет прекращена с 19 апреля по 4 мая", - указывается в заявлении. Данное решение также касается сервисов доставки и "МакАвто", уточнили в компании. На этой неделе сообщалось, что в Сингапуре как минимум семеро сотрудников McDonald's заразились коронавирусом.

Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре приближается к 6 тыс., при этом выздоровели 740 пациентов. В связи с пандемией власти ввели режим частичного карантина с 7 апреля по 4 мая. Это подразумевает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Кроме того, занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму. При этом продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, парикмахерские, а кафе и рестораны продают еду только навынос. Запрет на перемещение по городу введен не был, общественный транспорт и такси продолжают функционировать.

Между тем правительство призвало население оставаться дома, выходить только за самым необходимым, соблюдать социальную дистанцию, не собираться в группы. Кроме того, обязательным является ношение масок во всех местах.

Теги
СШАСингапурПандемия коронавируса нового типа
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