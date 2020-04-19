Путин поздравил "АвтоВАЗ" с 50-летием выпуска первого автомобиля

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что нынешний коллектив "АвтоВАЗа" хранит замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет в практику передовые технологии и новаторские решения, неуклонно повышает качество и конкурентоспособность продукции. Осваивает производство моделей, отвечающих самым современным стандартам безопасности, надежности, экологичности", - говорится в сообщении.

Путин также отметил богатую историю предприятия и огромный вклад многих поколений конструкторов, инженеров, рабочих, специалистов в становление предприятия и развитие автомобильной отрасли в России.

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода (ныне - АО "АвтоВАЗ") сошли первые автомобили - ВАЗ-2101 "Жигули". Всего за свою историю "АвтоВАЗ" в Тольятти выпустил более 29 млн автомобилей. Общее число выпущенных автомобилей марок ВАЗ, Lada и т. д. еще больше, поскольку их собирали или изготовляли на ряде других заводов в России и за рубежом.