Орешкин заявил, что экономика России пройдет второй квартал с негативными цифрами

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Результаты второго квартала 2020 г. будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Что касается России, то, конечно, мы получим очень серьезные негативные цифры по второму кварталу. Здесь опять же важна своевременная реакция для того, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить", - сказал Орешкин в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Орешкин напомнил, что для сглаживания последствий кризиса власти приняли ряд решений относительно поддержки населения, дополнительных выплат материнского капитала, расширения пособия по безработице, а также по работе с малым и средним бизнесом.

Национальные проекты

Национальные проекты остаются для России приоритетом, правительство сегодня их донастраивает, добавил Орешкин.

"Что здравоохранение останется приоритетом, что образование останется приоритетом - это также очевидно. Поэтому национальные проекты сохраняются, они будут донастраиваться, правительство уже это делает. Продвижение по этим магистральным направлениям сохранится", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько на сегодняшний день реализация национальных проектов оказалась под вопросом.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что национальные проекты пока не корректировались, но расходование средств сейчас будет гибким. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, могут ли средства, вырученные от сделки по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ РФ, быть потрачены не на нацпроекты, а на преодоление последствий распространения коронавируса.