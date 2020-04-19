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Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

При текущих ценах на нефть средств хватит до 2024 года, отметил министр финансов
Министр финансов РФ Антон Силуанов Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2020 года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных трат. Средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"С учетом всех трат текущего года на конец текущего года мы ожидаем около 7 трлн рублей в ФНБ. Если смотреть на цены на нефть - как сегодня, нам до 2024 года этого ресурса будет достаточно", - сказал Силуанов в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

На этой неделе Силуанов сообщил журналистам, что Минфин в 2020 году потратит из ФНБ около 2 трлн рублей на поддержку экономики. Общий же объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности оценивается более чем в 6,5% ВВП.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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