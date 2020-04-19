Орешкин: президент продолжит контролировать задачи по поддержке малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ продолжит жестко контролировать исполнение поставленных задач по поддержке малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что банки уже начали им содействовать, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Что важно понимать. Создаются новые инструменты в рекордные сроки. Понятно, что всегда требуется определенная донастройка, но мы видим, что банки вовлечены в этот процесс. Здесь контроль будет полный со стороны президента, он будет требовать от всех выполнения поставленных им задач", - сказал Орешкин в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В субботу Минэкономразвития РФ сообщило, что подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. В числе банков, с которыми подписаны соглашения - Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", банк "Акцепт", Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк. Также пятью российскими банками по состоянию на 17 апреля одобрено беспроцентных кредитов на 4,6 млрд руб. на поддержку занятости для МСП.