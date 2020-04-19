В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России, при этом стоимость импортных продуктов может постепенно повышаться в том числе из-за изменения курса валют. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные. Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию", - сказал Мантуров.

Он также отметил, что торговые сети на данный момент постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца.

Мантуров добавил, что в настоящее время цены продолжают расти на некоторые товары. "Например чай, кофе, которые в основном импортного производства, конечно, цены продолжают расти", - сказал он. "Кофе мы, вы знаете, не выращиваем, и чай выращивается только в Краснодарском крае и то очень в несущественных объемах", - напомнил министр.

Выпуск автомобилей

Минпромторг РФ ожидает спада выпуска автомобилей в апреле и пока не может прогнозировать, как долго он продлится, заявил Мантуров.

"Абсолютно очевидно, в апреле мы ожидаем спада, и мы не можем точно прогнозировать, сколько этот спад или стагнация продлится, и, в частности, по автопрому, и по предприятиям металлургии", - сказал он.

По словам министра, в марте отмечался резкий всплеск на авторынке в стране, примерно на 20%. "Eсли март месяц был такой резкий всплеск по рынку, почти на 20%, то есть, скупались все складские остатки. И рост производства был даже небольшой, около 10-12% по некоторым сегментам автопрома", - сказал он. Министр пояснил это резким изменением курса рубля, и желанием населения вложить свои накопления.

По информации аналитического агентства "Автостат" (данные на основе регистраций в ГИБДД) продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2020 года выросли на 22,7% по сравнению с результатами прошлого года и составили 160,6 тыс. Из данных Ассоциации европейского бизнеса в свою очередь следует, что продажи легковых автомобилей и LCV в марте выросли на 4%.

Как ранее сообщали опрошенные ТАСС дилеры, в начале марта был зафиксирован повышенный трафик клиентов в автосалоны на фоне падения курса рубля.