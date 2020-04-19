Серийные поставки танков "Армата" в войска начнутся в 2021 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Серийные поставки перспективных танков Т-14 на платформе "Армата" в войска начнутся в 2021 году. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Она [боевая машина Т-14 "Армата"] дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", - сообщил Мантуров, отвечая на вопрос о стоимости "Арматы".

По словам Мантурова, танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата" проходил испытания в Сирии.

"Да, совершенно верно, они [танки "Армата"] были в Сирии, - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос. - В боевых условиях, в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы".

3 февраля в интервью "Ведомостям" глава "Уралвагонзавода" (разработчик и производитель платформы, входит в Ростех) Александр Потапов сообщил, что в 2020 году начнутся первые поставки для опытно-войсковой эксплуатации.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне "Уралвагонзавод". На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и ряд других бронемашин.